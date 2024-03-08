連破兩內河船走私案檢逾2.1億元貨　私梟趁大霧偷運貴價鹿胎素

海關在上周四(2月29日)及上周六(3月2日)偵破了2宗大型海路走私案件，從2艘分別由香港開往澳門和內地的內河船上，分別鎖定2個可疑貨櫃，經過詳細檢查後，從該些貨櫃檢獲中央處理器、電腦記憶體、電腦硬碟、藥劑製品、保健食品等高價值的走私貨物，總值約2.11億港元，若然成功偷運，料可逃避約1億港元的稅款。

調查人員表示，海關收到有船隻進行走私活動的情報後，船隊先後採取行動，並截獲上述內河船。在首宗案件中，海關區域巡邏船在上周四晚上約凌晨1時05分，於接近本港西北面的水界附近，截停一艘由香港前往澳門的內河船，當時船上有6名內地船員，並且載有大量貨櫃。關員在核對載貨艙單後，對其中一個報稱載有衣服和化妝品的貨櫃生疑。

而在上周六下午約5時，海關區域巡邏船同樣在本港西北面水界附近，截停一艘前往內地黃埔、載有7名內地船員的內河船，檢查艙單資料後，判斷其中一個報稱載有電腦線材、外殼和清潔用品的貨櫃有可疑。海關於是押送該2艘船隻到屯門內河碼頭作進一步調查。

關員從前往澳門的內河船的目標貨櫃內，起出16萬支香煙、1.7萬克雪茄、4,400支加熱煙以及約3,100盒藥劑製品等，市值約1,100萬港元。海關調查後，發現在涉案付貨單上寫有一間本地物流公司，於是向該公司作出了解，並得悉相關公司並無發出該付貨單，相信有人偷用其名義，企圖蒙混過關。

針對另一艘開往黃埔的內河船，關員打開貨櫃作詳細檢查，發現載有大批懷疑走私電子產品，包括約2.8萬件中央處理器、約9.3萬件電腦記憶體、約6,200件電腦硬碟、約4,600部平板電腦、超過15萬件電子產品及其配件，以及5,700樽保健食品，全部貨物總值高達2億港元，打破過去2年的內河船走私案件貨值最高的紀錄。

調查人員稱，社會對於保健食品的需求與日俱增，涉案的保健食品是聲稱可以支持細胞生長、保持人體健康的鹿胎素膠囊，若然被成功走私至內地，估計每樽可以用5,000元人民幣出售；整批貨逃避的稅項估計達到3,000萬港元。就該宗案件，海關跟進調查後，相信有一位身處境外的中介人，操控一間本地的空殼公司安排貨物運送，該公司的登記地址是一間秘書公司，不存在任何業務。海關正積極追查該名中介人的身份，緝捕他歸案，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

人員解釋，案中不法分子的犯案手法相當粗疏，試圖透過小量已申報貨物，掩飾大量的走私貨物。另一方面，他們不惜工本走私大批高價值貨物，為了能夠增加載貨量，更嘗試將所有貨物的原有包裝拆除，然後重新進行包裝，務求在貨櫃騰出最大空間，收藏最多貨物。

走私分子不斷改變其犯罪模式，除了以遠洋輪船進行大型走私活動外，亦覷準內河船流動性高、航線及航班相對不固定，而且內港有很多不同的上落貨地點，方便進行走私，逃避海關偵查。另外，海關在最近1個月內已偵破3宗利用內河船走私的案件，發現走私分子往往選擇在黃昏至深夜時分、海面能見度最差的時候進行走私，特別是近期季節較為潮濕和大霧，有利掩飾他們的不法活動。

海關相信，今次執法行動已對走私分子造成沉重打擊，雖然有部分涉案貨物是被走私至澳門，但相信並最終目的地仍是內地。海關會繼續與兩地執法機關進行情報交流，追查走私集團幕後主腦的身份、貨物來源及上述2宗案件有無關連。