第十屆亞洲素食展今開幕　健康飲食概念參展商感銷情樂觀

第十屆亞洲素食展今日（8日）於灣仔會展3FG展廳正式開幕，展會將由今日開始舉辦至10日，如網上預約登記可免費入場，如未預約則需購票進入，票價25港元（11歲或以下小童，及60歲或以上「綠悠咭」或「長者咭」持咭人免費入場）。開幕首日已有相當多人到訪，不少商戶表示近年本港市民對健康飲食的觀念開始轉變，相信今年生意額會有所增加。有市民亦表示，平時有吃素食的習慣，正好藉機前來選購。

本屆亞洲素食展參展的本港、內地及海外參展商超過300間和超過600個品牌種類亦十分之豐富，不僅包含各種素食及衍生產品，更有十分有特色的海外美食展位。香港烘焙及咖啡從業者協會首日亦有舉辦素食咖啡創作比賽，將請到咖啡業界專業人士評選出學員做的最優質的咖啡，喜歡素食及咖啡的參與者更加不能錯過。

有內地與本地商家合作售賣蔬菜的展商鄭先生表示，今年雖是第一次參展，但對打開香港的農產品市場有信心，且表示香港人對健康飲食比較看重，相信產品會在香港有市場。本地售賣保健品及沙棘糖漿的商家羅先生表示，往年都有參加展會。還表示他們是目前香港唯一一家售賣該品牌奧地利產的純天然糖漿商家。

另一本地食品商家負責人劉先生表示，他們主要售賣的產品是素糕點、餅乾等，他稱已不是第一次參展，且香港人對吃素食的意願比較強烈，往年銷售情況都比較好，相信今年的銷售情況亦不會差。劉生還表示他們售賣的特色產品例如「麥芽柚皮」是目前坊間比較少有且是純手工製作。

開幕僅數小時現場已有很多市民、遊客前來選購商品。市民何先生表示，今年是第一次來參加展會，主要是來參觀一下展覽，了解多些素食食品。市民張小姐表示，她從去年起開始吃素，今天來是看到網上有免費入場的渠道，亦順路買了許多素食產品，她稱吃素的契機是因為看了一本書，書中有介紹吃素食的好處，她也正是如此開始有接觸吃素食。