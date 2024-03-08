入境處聯合行動拘6人　 4人持「行街紙」黑工

入境處於3月4日至3月7日一連4日在全港多區展開代號為「曙光行動」的反非法勞工行動，及連同執法部門執行的「風沙行動」。行動中搜尋多個可疑地點，共拘捕懷疑違反《入境條例》6人，當中4人懷疑為非法勞工。入境處警告，任何人違反《入境條例》第38AA條，最高可被監禁3年。

行動共拘捕4名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。4名懷疑非法勞工均持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。4名男子年齡介乎28至37歲。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為2名男子，年齡分別為41及43歲。反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了9個目標地點，包括工廠、貨倉、餐廳及蔬菜轉運站。

入境處表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

入境處發言人警告，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。