教育局籲共享教職及放無薪假　解決超額教師問題

教育局日前（7日）陸續向小學發出開班信，今年仍有一間小學被「派0班」，不獲資助開辦小一班級，另外亦有不少學校因收生不足而需要縮班，衍生出超額教師的問題。當日同日亦向各資助小學發出通告，呼籲各資助小學採取共享教職及教師放取無薪假期等各項紓緩措施，以解決部分學校在2024/25學年可能出現的超額教師。

教育局指，學校應盡量減少超額教師的數目，例如以共享教職的方式，在教師自願參與和不影響學生學習的原則下，在確定超額教師人選前，訂出共享教職的計劃，例如兩名教師以不同的分工安排共享一個職位，薪金按比例分配。另外當局亦指校方可考慮批准教師放取為期1年或以上的無薪假期，以解決超額的問題。

而營辦超過一所學校的辦學團體，須先自行調配轄下學校的超額教師，以填補其屬校的教職空缺，若超額教師的人數較空缺為多，辦學團體須制訂一套調配準則，以填補轄下學校的所有空缺。當局指辦學團體如能及早完成調配工作，實有助解決超額教師情況，並方便餘下的超額教師向其他學校尋找教職。

當局續指，學校須於4月30日或以前向教育局呈報未能為原校或同一辦學團體學校所吸納的超額教師名單，局方將透過發放教職空缺資料等方式協助協助超額教師申請教職。當局強調學校必須採取適當措施，減少超額教師的人數，並相信在各辦學團體及學校的全力支持和通力合作下，超額教師情況可得以解決。