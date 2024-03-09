6歲女治療4個月回退度數達150　阿托品聯合紅光減緩近視顯著

本港小童近視比率偏高，近視會增加患上眾多眼疾的風險，度數愈深風險愈高，往後失明風險亦會倍增。目前醫學上已知阿托品（Atropine）眼藥水及紅光治療可預防近視、減緩度數加深，有本地大學結合兩種治療進行研究，有參加研究小童使用眼藥水及家用紅光機，僅4個月近視度數已回退達150度，毋須佩戴眼鏡。研究團隊指，初步數據顯示聯合治療效果更強，希望可藉減少小童近視病發，減低未來相關眼疾的患病率及致盲風險。

當眼軸延長，便會產生屈光不正的現象，導致視遠模糊形成近視，同時亦增加視力損失的風險，例如患600度近視，黃斑病變風險會大增850倍、視網膜脫落風險增13倍，患白內障及青光眼的風險亦會分別增加5倍及3倍，而小童愈早患近視，長大後患深近視及威脅視力的眼疾風險愈高。

據國際研究顯示，全球近視發病率將由2000年的22.9%，至2050年增至49.8%，屆時全球將有近一半人口近視，人數將超過47億；本港相關普查研究則顯示，約10%6歲小童患近視，比率隨年齡遞增，至8歲半小童患近視比率增至40.76%，是世界上近視發病率最高的地區之一，將對未來公共衞生及醫療構成威脅。

中大醫學院研究團隊將阿托品眼藥水及紅光治療結合，並招募4至12歲小童進行研究，參與小童使用阿托品眼藥水，同時亦會在家使用低強度紅光機器。6歲女童區菁桐於去年10月檢查發現雙眼均有150度近視，她參加研究計劃，接受4個月治療後右眼近視完全消除，左眼則回退至25度近視，毋須戴眼鏡。母親區太指自己無近視，家族無明顯近視病史，懷疑是疫情間上網課，女兒使用電腦及電子產品的時間大增導致有近視。

中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇表示，若如菁桐般6歲開始有近視，不進行任何治療下，度數會隨年歲增長快速加深，直到13、14歲才會減慢，「基本上一定深近視」。他指，目前聯合治療的研究仍繼續招募參與者，有100至1,000度近視的4至12歲兒童，若散光少於250度、而雙眼近視度數差距少於200度，則合乎參與資格，根據初步研究數據，預防及減緩近視的效果達90%。