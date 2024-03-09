輔助生育服務開支　保留單據可扣稅

政府昨日提交立法會文件介紹輔助生育服務稅項扣除方案事宜，表明納稅人如果在今年4月1日或之後，支付了輔助生育服務開支，並有意就有關開支申請扣稅，可保留相關單據，待修訂法案通過之後，可以向提供服務的持牌中心補領證明，以申請扣稅。

文件提到，為方便納稅人申請扣稅，就納稅人接受指明的輔助生育服務，納稅人可要求持牌中心的認可專家或負責人，在發出支出收據時，同時簽署及發出一張標準格式的輔助生育服務合資格支出證明，以證明該納稅人已支付的開支款額及支付日期，且有關款額符合扣稅條件。

要符合稅項扣除的準則，納稅人需為不育夫婦或有特定醫療需要接受生殖科技程序的夫婦；以及因接受化學治療、放射治療、外科手術或其他醫學治療，而可能導致喪失生育能力的癌症或任何其他病人。至於非基於醫學理由而進行冷凍配子的納稅人，由於有關做法或會延遲生育決定，與政府鼓勵盡早生育的政策背道而馳，故有關納稅人並不能受惠於建議的稅項扣除。

有關措施的目的，是減輕面對生育困難的夫婦的經濟負擔，從而鼓勵他們嘗試使用輔助生育服務，達成生育的願望。納稅人可就本人或同住的已婚配偶所支付的相關開支獲得扣稅，每個課稅年度可獲扣除的開支上限為10萬元；就已婚納稅人而言，該納稅人及其配偶則合共可獲10萬元的扣除的開支上限。