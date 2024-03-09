楊潤雄指演唱會非盛事唯一方式　難用「銀彈攻勢」搶人

「盛事統籌協調組」昨日(8日)首次召開會議，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早(9日)在碗台節目表示，小組透過舉辦不同活動提升本港形象，凸顯本港舉辦盛事的能力，吸引更多人到港投資。

問及港府未來會否主動爭取著名歌星演唱會等大型盛事來港，楊潤雄認為，舉辦盛事除帶動人流及即時經濟收益外，亦要考慮長遠經濟收益，不能只評估參與人數及消費額。當局了解後會主動聯絡，並視乎活動是否合乎商業原則，是否適合香港，能否提升香港的形象、盛事之都的名聲，可否吸引投資者來港等，形容就爭取盛事已「密密做」。

至於「銀彈攻勢」是否其中一個可行辦法，楊潤雄認為，每個表演者有不同考慮，籌辦機構亦要考慮門票收益、資助、贊助等，觀眾群等其他因素亦是對方的考慮因素，不應只視乎政府可提供多少資助，非「畀多一兩蚊就能搶返嚟」。他又提到本港紅館的預約已爆滿，不少本地歌星及表演者亦很具吸引力，舉辦的演唱會經常滿座。他重申，演唱會只是其中一種盛事，香港有能力舉辦不同類型盛事，隨着啟德體育園落成，本港就有可容納更多人的場館，舉辦大型盛事會有更大空間。小組未來會主動尋找更多受香港市民及旅客歡迎的項目。