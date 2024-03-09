冀港成國際綠色科技和金融中心　專家指零碳排目標需各界配合

剛剛過去的2月，有可能成為香港有記錄以來最溫暖的2月。當下各國政府為應對氣候問題，已積極開始發展綠色經濟。世界綠色組織表示，香港作為國際金融中心，在應對氣候問題更是責無旁貸，必須抓住時機，將香港建設成為「國際綠色科技和金融中心」，利用自身的金融優勢，帶動相關綠色科技的發展，繼而帶領市場找到一條可持續發展的道路。但是日常生活中的碳排放過程亦十分複雜，牽扯到日常生活的方方面面，若要達致減排的目標，必需要有各企業、居民間的緊密配合。

世界綠色組織創辦人兼行政總裁余遠騁表示，在邁向碳中和的過程中，金融業可以發揮關鍵作用。各國政府已積極利用科技的力量，推動綠色金融發展，讓綠色經濟朝着創新方向邁進。作為金融市場的領跑者，香港當然不能落後於人。香港抓緊綠色轉型帶來的機遇，把香港建設成「國際綠色科技和金融中心」，並繼續利用其自由金融體系的優勢，帶領市場走向更綠、更可持續之路。

余遠騁表示，早在2018年，香港就借助自身國際金融中心的優勢推出相關政策，即「綠色債券計劃」，該計劃至今已發行約等值240億美元的綠色債券，深受環球投資者的歡迎。另外，去年由香港發行和安排的綠色與永續貸款和債券已超過800億美元，影響力不容小覷，令香港成為國際綠色金融市場上一股强有力的力量。他還表示，香港為將金融科技與綠色金融全方位結合，積極開拓綠色金融科技生態圈。財經事務及庫務局將於今年上半年推出專為綠色金融科技而設的相關資助計劃，為未被商業化的綠色金融科技提供前期資助，推動開發科技方案，促進綠色領域新科技的發展。

余遠騁指出，碳排放分為3個範圍，分別是範圍1由汽車、汽油所燃燒產生的碳排放。範圍2牽涉到我們平時用電、用煤氣間接產生的碳排放。而更廣汎的範圍3則包含了供應鏈、供應商，不論是產品生產過程中的碳排放，或者是平時上班、公幹的碳排放，這些都屬於範圍3的碳排放，所以這個範圍可以涵蓋到上游的供應鏈到下游顧客的碳排放。他續指，範圍3的排放量至少佔供應鏈排放量的75%，且排放資料也相當複雜，要獲取精準的資料亦相當困難，非常耗時耗力。余表示，政府新研發的工具能夠幫助企業更準確的計算與估計碳排放，並管理與評估企業的碳足迹，從而按自身需要，循序漸進地制定可實現的減碳路線圖。

最後余遠騁呼籲，為香港實現碳中和出一分力，單憑一己之力，絕對是不足夠的，還需要所有人共同努力，身體力行，才能成功應對未來的氣候挑戰。他相信在2050年之前香港可以達到零排放的目標。