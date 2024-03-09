荔景山頭交通詬病多年　班次上落地點等全「肥佬」

荔景山頭交通問題為人詬病多年，居民需乘搭小巴或巴士到地鐵站，再轉乘其他公共交通工具，惟邨內只有4條巴士條，而且班次疏落。有關注當區交通的組織於今日(9日)公布一項調查發現，巴士小巴班次不足最受關注，當區居民分別對候車時間、班次、上落車地點及路線覆蓋等分項評分，全數不合格，5分為滿分，平均分僅0.91分。

居民李女士表示，架架車都滿座，小巴去到麗瑤祖堯都無位，等到第5架先上到；亦有居民提及，邨內僅有的4條巴士線，其中3條班次疏落，一般需等候30分鐘，再者3條路線的巴士經常同時到達，致當區居民若未能乘搭，需要等候長時間才有下一班車，難以預計行程時間。

調查又發現，近70%受訪者認為邨內巴士路線不足，46.3%人認為區內需要增加至港島的路線。居民曾女士憶述，以往上班時需要先轉車至荔景站，再搭車去中環，仲要再轉車，車資非常昂貴。

組織指，即使荃灣、大窩口、葵盛及葵芳等地區有設過海巴士線，但當局居民要面對轉車難題，變相要過海亦難上加難，建議巴士公司可在平日繁忙時間增設指定時間的班次，路線由麗瑤，經祖堯、西九龍走廊、西隧至會展站，將可大大方便荔景居民往返港島，解決上班、上學、放工、放學的問題。