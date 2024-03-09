有品家庭模範媽媽獲表揚　言傳身教伴小朋友成長

今日(9日)香港基督少年軍在沙田大會堂廣場舉行「有品家庭選舉頒獎禮」，自2011年開始舉辦的「愛 ‧ 家庭運動」，今年已踏入十三周年。「有品家庭選舉」是全港大型家庭選舉，目的是正面表揚各個有品家庭，藉著參選鼓勵一家人彼此分享、互相欣賞。設「有品家庭」獎項表揚逆境自強或管教有方的家庭，並設「模範媽媽」、「模範爸爸」及「填色比賽」獎項。其中，有母親從開始遇到孩子哭鬧便不會解決，甚至懷疑自己抑鬱，到後來得心應手。也有在得知小孩是有特殊學習需要(SEN)的時候父母關懷備至的家庭。

張楚慧家庭為「有品家庭」獲獎者。張楚慧表示，相信每個小朋友都是獨一無二的，只有不放棄，不比較，多些陪伴、聆聽、關懷和讚賞，多些發掘小朋友的特長與興趣，一定可以發揮他們的長處，展現他們不同的一面。所以當她知道擁有一個有特殊學習需要孩子的時候，她毅然決定放棄工作，做一個全職媽媽，陪伴他們長大。無論在學習與生活上，均需花更多的耐心與耐力去照顧。她會讓小朋友親身接觸及嘗試不同的事物，令他們對生活有更多不同的體驗；同時會盡量抽時間與他們一起玩，使小朋友玩得心及滿足，更多溝通機會，關係更融洽。她及丈夫會盡量會抽時間參與小朋友的校內活動，讓小朋友感受到上學並不是他們個人的事，父母同樣有份一起參與其中，從每次的活動中更見證到小朋友的成長。張楚慧相信，每個人心目中都有一個豬仔錢罌，她希望為小朋友累積更多正面美好的記憶，支持他們成長，走以後的每一步。

朱春庭為「模範媽媽」獲獎者。朱春庭表示，自己不知不覺已經當了全職媽媽快7年，在這期間她受到前所未有的挑戰，同時也收穫了豐富的人生歷練。她回首過去6年，在學習做媽媽的道路上付出了很多的時間和努力，從遇到孩子哭鬧不會解決，甚至曾經懷疑自己有輕度的抑鬱，到現在不斷學習，口袋裏裝了很多的方法，可以較為得心應手地應對生活中的困難。她認為要學會反思，學會解決問題，做一個積極面對問題的家長，很多事情就能迎刃而解，想自己的孩子成為甚麼樣的人，首先自己就要成為甚麼樣的人，所以教育就是「言傳身教」。當自己真正做到的時候，不僅覺得培養了優秀的孩子，還會為自己變得更優秀而感到驕傲。