子女沉迷電子奶嘴　家長做了最壞示範

手機、平板電腦普及，兒童及成年人均沉迷其中，甚至出現為「電子奶嘴」而起的家庭衝突。市民無不表示常要強制子女熄機停玩。《東呼即應》訪問育兒專家分享如何令子女減輕「電子奶嘴」癮；眼科醫生亦教路，如何既減輕眼睛負擔，又能使用電子產品。

早前有機構發表調查研究，顯示家長使用電子產品的時間跟子女的使用時間成正比，有小學生玩手機、玩平板電腦甚至比父母多1至2小時。調查指有高達81.7%受訪小學生，最常使用電子產品來「觀看網絡影片」；其次是「打機」佔60%。而長時間使用電子產品是會容易引爆親子間衝突，年級愈高機會愈大。調查又指，家長在發現子女沉迷電子產品後，過半數的做法是「沒收」，逾30%家長就會選擇「喝罵」。

市民林小姐表示，「會玩一小時、兩小時就要叫他們休息，玩其他來控制，也會鬧情緒，但我們會強制直接關掉WiFi。」徐女士指，「給他們玩便玩、收便收，玩着玩着突然間要停止，生氣一段時間就好了。」

「如果小朋友發脾氣，目的是得到某些東西，不論甚麼原因都一定不允許，因為他用了錯誤的方法去爭取，你答應了之後，下次他一定鬧得更加厲害。」何基佑是一名KOL，亦是知名的「超級奶爸」。他的小朋友都沒有手提電話，跟小朋友有空的時候，要求的第一件事就是看書，亦會下棋和到公園。他認為作為家長，除了是一個資源提供者，也要是資源的教導者，要讓小朋友知道，甚麼時候可以上網，每次可以使用多長時間，可以看些甚麼內容，所以是兩方面的，時間的管理和資訊的管理，家長也要去做。

針對小朋友「電子奶嘴」成癮的問題，臨床心理學家鄒凱詩建議年紀愈小，使用電子產品的時間就愈短，兩歲以下幼童則完全不建議使用。她指如果年紀很小的小朋友，當他們花太多時間玩電子產品，亦會影響語言發展，因為變相減少跟人交往的互動時間，嚴重的甚至會出現語言遲緩。她另建議家長篩選一些較好質素的片段給他看，特別年紀小的小朋友，因為擔心影響其視力發展。小學階段則一般會建議家長，最好自己揀選給小朋友玩哪些遊戲或是看哪些影片。

眼科醫生余珊表示，無論網上學習或者看書，盡量20分鐘就閉眼休息，兩分鐘就看遠處的位置，盡量不要用手機看網課，使用屏幕大一點設備，至少使用電腦或者平板電腦，把距離拉遠一點，盡量將字體放大，找機會讓眼睛可以放鬆。另外，不要在黑暗的環境看手機，中段時間需要閉目養神，以及多眨眼，都可以紓緩眼乾的症狀。