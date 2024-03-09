車牌拍賣總成交逾164萬元　「FK 68」最高成交價7萬售出

運輸署今日(9日)拍賣350個車輛登記號碼，共售出226個車輛登記號碼，另21個號碼則以特別費用1,000港元分配予申請人。總得款項164.2萬港元，經扣除舉辦開支後，將全部撥入政府獎券基金作慈善用途。

車輛登記號碼拍賣假灣仔香港會議展覽中心舊翼L4樓S421會議室舉行。車輛登記號碼FK 68售得7萬港元，為今日拍賣的最高成交價。

其次拍賣得最高成交價的車輛登記號碼為MC 98，得款61,000元；而售價最低的車輛登記號碼售價為1,000元。車輛登記號碼為：EM 1201, AW 1004, KC 7815, MR 2809, EV 1006, FS 1027, YA 2689, HT 1019, SA 1205, HN7478, JW 9180, VS 506, KM 506, HU 605, FZ 526, YK 2006, KL 651, NY 249, YX 301, NH 214,VC 714, LF 6233, XV 9055, JM 6960, VF 1022, CW 3120, VF 731, WL 1217, HU 1858, RL 1124,TY 8663, MH 7298, SY 3378, MH 2208, YC 5559 及 KK 2337。