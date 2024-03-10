大腸癌死亡個案前年增至2270宗　肥胖者患病風險增42%

大腸癌是本港第二常見的癌症，也是第二致命的癌症。衞生署《非傅染病直擊》三月號指出，2022年本港共有2270宗大腸癌死亡個案，而2012年至2021年的十年間，該症的新增病例數目更由每十萬名人口有63.8宗升至79.6宗，2021年本港大腸癌個案已佔所有新增癌症的15.3%。衞生署指，研究發現肥胖者患大腸癌的風險較正常體重者高42%，但港人肥胖情況不容忽視(見圖)，建議50至70歲市民定期接受檢查，保持良好生活習慣，減低罹患大腸癌的風險。

衞生署指，多項流行病學研究顯示，肥胖會增加罹患大腸癌風險，且較正常體重者患大腸癌風險增加42%（結腸癌和直腸癌的風險分別增加53%和20%）。本港大腸癌病人中，逾半大腸癌（51.3%）病例在確診時已屬晚期，即癌細胞已擴散至鄰近淋巴結（第三期：26.9%），或進一步轉移至身體其他部位（第四期：24.4%）。

衞生署在2020至2022年度人口健康調查中發現，15至84歲非住院人士中，超過3成人士屬於肥胖，另有超2成屬超重。若按年齡劃分，45至54歲組別肥胖或超重者比率最高。該署引述南韓一項跟訪超過330萬20至49歲人士的研究，發現持續肥胖者或中央肥胖者患早發性大腸癌風險分別增加9%和18%，而持續肥胖兼持續中央肥胖者患早發性大腸癌風險則高出19%。故建議港人保持良好生活習慣，避免肥胖，並要進行定期檢查。