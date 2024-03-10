屯門雙嬰屍案被捕男女明提堂　嬰兒24至30周大　無生產紀錄

本港在前日(8日)揭發一宗駭人聽聞的玻璃樽浸泡嬰屍案，有清潔工人在清理屯門新墟一個唐樓單位時，發現屋內客廳有兩個裝有不明液體的可疑玻璃樽，內裏分別浸泡男嬰屍體。執法部門收到報案後展開調查，即日以涉嫌「非法處理屍體」拘捕一名姓林（24歲）男子和其姓周（22歲）女友，他們是涉事單位前租客，不排除是相關男嬰的父母。2人已被暫控2項上述罪名，案件將於明日(11日)在粉嶺法院提堂。

調查人員今日(10日)交代最新調查進度，指在昨日(9日)下午，法醫已在大圍富山殮房進行初步解剖驗屍，判斷兩具嬰屍大約是24周至30周大，身上無明顯傷痕，惟玻璃樽內的液體成分仍需要進一步檢驗，現階段亦未能判斷2名男嬰的死亡時間、他們是出世前抑或出生後死亡、以及各自的死因。調查顯示，2名男嬰均無醫院生產紀錄，法醫已提取嬰屍的DNA，將會與2名被捕人士的DNA進行比對，以進一步確認他們之間的親子關係。

調查人員呼籲，市民如有任何關於本案的資料提供，請盡快與人員聯絡；今次案件是一宗悲劇，執法部門提醒市民，尤其是懷孕中的準父母，尋求專業醫護意見及適當照顧，如因失當行為造成嬰兒死亡，有機會要負上刑責。

據了解，涉案男女自2022年12月起租住啓民徑15號美恒大樓C座一單位，直至大約半年前開始拖欠租金，業主多番催繳不果，遂於上周二(5日)聯同地產公司負責人登上單位，勒令2人遷出，而雙方在當日簽署終止租約文件後，該對男女便即時離開。詎料，業主在前日安排工人清理單位內的雜物及垃圾時，意外揭發屋藏嬰屍，隨即報案處理。