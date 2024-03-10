港車北上至今破50萬輛次　上月數量破紀錄

港珠澳大橋邊檢站數據顯示，「港車北上」政策自去年7月1日實施後，駕駛單牌私家車北上的香港居民數量持續上升，截至上周六（9日）經該站查驗出入境的港車北上數量已突破50萬輛次。其中上月港車北上的數量首次超過單月10萬輛次，較政策實施首月增長超過1,490%。

據邊檢部門統計，目前完成港車北上邊檢備案的司機已超過4.87萬人次，車輛已超過4.88萬輛次。自駕出行成為香港居民出入內地最便利的跨境方式之一，而口岸「周末熱」和「節假熱」的特徵更明顯，香港單牌車日均通行量達5,400輛次，佔口岸小汽車總量比例超過38%。其中上月13日年初四，單日最高通行量達8,300輛次，刷新政策實施以來的最高紀錄。

為應對「港車北上」帶來的口岸車流高峰，港珠澳大橋邊檢站持續優化分流疏導方案，通過港澳出入境管理部門建立溝通聯繫機制，提前互報出入境客流訊息，提前加開、開足、開滿查驗通道。針對通關老人、小孩比例增多，邊檢站增設諮詢引導崗位，創新使用移動查驗模式，前置快捷通道流動採集點，主動溝通協調口岸聯檢單位延長口岸通關時間，最大限度提升通關效率。