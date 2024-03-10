政府擬明年將吸煙率降至7.8%　正檢視公營醫療收費

政府近日將煙稅調高，每包香煙零售價接近100港元。有衞生官員今日(10日)表示，當局仍向着明年吸煙率降至7.8%的目標進發，並無打算修改而且有信心做到，又指當局對達致世衞訂下，煙稅佔香煙售價75%的目標清晰。當局又指去年加煙稅後，吸煙率有所下降。

衞生官員在一個電視節目中稱，加稅只是控煙的其中一個做法，其他例如加強私煙與完稅香煙包裝識別、改變私煙販賣的刑罰、限制邊行邊吸煙俗稱「火車頭」的行為，以及進一步擴大禁煙範圍等，當局都在研究中，而政府去年進行控煙政策公眾諮詢已完成分析，很快會公布結果。

他又提到，正檢視公營醫療服務收費，檢討不限於急症室收費，希望寶貴的資源用得其所，集中資源幫助低收入弱勢社群，以及有長期病患或突如其來重病、需使用昂貴藥物的病人，讓他們不至於「因病致貧」。他指出，在考慮不同醫療項目加費時會顧及醫療成本、市民承擔能力、資源運用優次和社會接受程度，目標今年內提出初步方案。

對於南韓的醫護工潮，他對此很傷感，替南韓的病人感到可憐，形容是反面教材，絕對要預防及避免同類情況在香港發生。不過，他認為立法是較差的方法，期望醫護人員秉持照顧病人的初心，而非靠法律專業控制醫療專業。