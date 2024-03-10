外勞計劃立立亂　中介收費最高5萬　超雙非家庭月入6.5倍

香港有不少俗稱「雙非」的長期在港的內地探親人士，而這部分人由於持有雙程證的限制，無法在港合法工作。有組織進行問卷調查，並於今日(10日)公布結果顯示，雙非人士在港面對生活質素及經濟狀況困難，更有雙非人士反映感到「有心無力」、好似「廢人」，組織亦指出政府推出的補充勞工計劃中介亂象叢生，令雙非人士難以透過計劃來港工作，相關中介費最高更達5萬元人民幣，超過雙非家庭月均收入6.5倍。

社區組織協會於去年10月進行調查，共收集有效問卷246份，結果顯示73.8%受訪者來自廣東，能以流利的廣東話進行溝通。教育背景方面，78.5%受訪者具有中學或以上學歷，其中16.5%持有大專學歷。此外，60.2%的受訪者表示他們來港前擁有工作經驗，而這群雙程證持有者願意從事收貨員、侍應、接待員等工作。

生活質素和經濟狀況方面，多達57.7%的家庭必須依靠有身份證家庭成員的社會福利生活，而這些家庭的月均收入僅為6,632.74港元。這些探親人士面臨的問題包括就業機會、經濟困難、不適宜的居住環境、簽證問題、醫療問題和子女教育問題。是次調查中，雙程證探親人士認為「補充勞工優化計劃」存在多個問題。包括中介費太高，有研究顯示，許多外勞向勞務公司支付的費用超過了1個月的工資，且收費標準不一，有的甚至高達2萬元人民幣，最高達到5萬元人民幣，中位數為1.8萬元人民幣；缺乏本地培訓、解僱風險、及居住限制等。

「雙非」來港的張先生表示自己住劏房，和女兒一起生活，而自己在內地曾於汽車維修、機械維修、地盤、銷售等行業工作，雖然想參加輸入勞工計劃，但得悉中介費高達3.7萬港元，而且一定要住公司，難以照顧女兒，因此打消念頭，而現時只有支出沒有收入，希望政府提供更多中介公司，提供就業機會。

英姐結婚13年，現在也未能申請證件，目前兒子18歲，先生生病無法工作，因此很需要一份留港工作，靠政府支援遠遠不夠，她指自己報名申請補充勞工計劃後，雖然中介有打電話，但之後沒有消息，無奈嘆「有心無力」、好似「廢人」。另外，阿蓮亦揭露補充勞工計劃下的中介問題，她指自己有朋友去年11月已向中介繳付幾千港元，而中介一直表示正在辦勞工證，近月更沒有消息，稱「等下等下錢唔見咗」。

社區組織幹事黃文杰表示由於持有雙程證的限制，他們無法在港合法工作，這些雙程證探親人士處於黃金工作年齡，擁有必要的學歷、語言能力及工作經驗，成為現成的勞動力資源，有能力填補香港特別是基層工種的人力空缺。協會呼籲政府考慮合法利用這些已在港的雙程證探親人士的勞動潛力，解決勞動力短缺問題。

社協副主任施麗珊現時計劃沒有一份正式的中介名單，只有勞福局提供一間可信機構，其他均不知道是真是假，建議政府標準化在港設立申請點或提供可合法中介名單，公開申請渠道，讓雙程證探親人士可通過現有「優化補充勞工計劃」來港工作，而勞工處亦可與內地協商，在港和內地設立申請點，讓勞工不需經過中介可直接申請計劃，並彈性處理需要僱主提供宿舍的安排，如內地來港探親雙程證人士在港已有居所，則不需住在僱主提供的宿舍中。