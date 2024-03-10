訛稱「識人」買演唱會門票詐騙5女被捕　153名受害人涉款220萬

執法部門於今年2月9日接獲3名女子報案指遭1名女子詐騙，該女子聲稱可以聯絡主辦方，以正價加上小小手續費購買門票。初時3名女子與對方成功交易，得到不同的演唱會門票，3人有見及此建立了名為「全港最大型演唱會訂飛平台」的WhatApp群組購票。由於不少演出均一票難求，包括涉案的張學友、Twins及MIRROR演唱會、及香港隊對國際邁亞密隊足球賽等。因3名女子表示有辦法聯終主辦方，能夠以原價購買門票，因此群組反應十分活躍，去年3月至5月群組成員由30人飆升至包括3名女報案人在內的156人。

去年8月至12月期間，群組內的人支付約220萬港元給3名女報案人購買約1,930張門票，但實際上僅獲得200多張。今年2月9日執法部門接報後，即晚已拘捕該名涉案女子，經分析資金流向，發現她把約一半資金用作非購買門票用途，包括解決私人借貸及經營個人公司，另一半則用作購買「黃牛飛」，其行為正好反映出她根本無能力直接聯絡主辦方，只能透過購買「黃牛飛」去延續他人對其的信任及詐騙。由於有小量成功例子，令受害人透過群組購買一張又一張無法兌現的門票，直至遲遲未能收到票，最終始知道受騙。

人員經調查後，發現3名女報案人亦有隱瞞，經審視其購票平台資料，發現該群組名稱譁眾取寵，3人訛稱可以直接聯絡主辦方，又在群組內承諾若未能提供演唱會門票，將會全額賠償，令受害人信以為真，實際上3人亦從每張門票中收取10港元手續費而獲利。人員再經資金流向分析，3名女報案人留下10多萬港元未有過給該名被捕的女子，當中1人更在事件爆煲前把大量資產轉移給一名女親友，不排除當中有受害人的金錢，其舉動懷疑涉及洗黑錢、及逃避可能將會面對的民事訴訟、或法律責任。

至前日(8日)，人員拘捕3名女報案人及其中1人的女親友，即案件共5名本地女子(29至40歲)被捕，罪名為涉嫌詐騙、串謀詐騙及洗黑錢，其中1人報稱為商人，其餘4人從事會計及文員工作。行動中，檢獲4部手機，懷疑與案件有關。

據了解，3名女報案人為朋友關係，在不同公司工作，當中2人喜歡睇演唱會，不斷透過各種渠道購票，並經朋友介紹認識首名女疑犯。該名女疑犯報稱商人，在網上平台售賣手造工藝，由於借了朋友人約40萬港元，她以該些用作購買演唱會門票的錢還債。案中涉及MIRROR演唱會門票金額約67萬港元、張學友演唱會62萬港元、Twins演唱會門票50萬港元及足球賽門票31萬港元。