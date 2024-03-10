港大辦建立幼童正面行為工作坊 支援SEN學童家長
2024年03月10日 14:51
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港學教育學院融合與特殊教育研究發展中心舉辦幼童正面行為工作坊。
香港大學教育學院融合與特殊教育研究發展中心推出為期6週的「『佢扭計 我搞掂』建立幼童正面行為家長工作坊」，幫助家長培育有特殊教育需要的幼童建立正面行為。工作坊將於2024年4月27日至6月1日期間逢週六下午在香港大學舉行，透過理論、 即場示範和真實個案影片分析，幫助家長全面了解子女在行為、社交和情緒方面的需要。導師會為家長設定具體目標，並教導他們實用技能，學習利用遊戲訓練幼兒建立正面行為。
中心積極提倡「早期介入」，讓家長深入了解如何有效地協助子女成長。培訓計劃特別為育有特殊教育需要的幼稚園至初小學童的家長而設，以實證為基礎的工作坊，有助紓解學童、家長、家庭甚至學校所面對的問題；長遠而言能協助學童發展出更強的自控能力，包括學習行為。
「建立幼童正面行為」家長工作坊是年度計劃，在過去5年幫助不少學童改善行為問題，並同時促進親子關係。導師和指導員會就家長在家中實習的情況提供個別回饋，以確保他們正確應用相關技巧；家長亦會學習如何為子女設定目標，以達致持續的進步。融合與特殊教育研究發展中心發起籌款活動，讓更多家長能夠參與今次工作坊，有經濟援助需要的家庭，他們只需支付一半費用，綜援家庭申請學費減免甚至可免費參加工作坊。