當局開徵酒店房租稅　議員指事前未與業界溝通

當局宣布今年上半年將舉辦逾80項大型盛事，推動盛事經濟發展。旅遊界議員姚柏良認為，政府推行的盛事經濟，一浪接一浪，令現時整體旅遊氣氛逐步提振，香港應擦亮香港旅遊品牌，以系列化及主題化去做，令不同產品及盛事，成為每年的旅客吸睛的亮點。不過，他就透露當局在開徵酒店房租稅前未與業界溝通。

姚柏良今（10日）在電台節目表示，對剛過去的農曆新年旅客數字，有點喜出望外，按其個人的統計，2月份突破400萬人次入境，按日均平均達到每日13.8萬人次，可以說是自2013年與內地通關復常後，對比2018年同期屬最高日均數字，希望這個良好勢頭能延續下去，龍年能進一步穩步復甦。姚又指，政府進動的盛事，絕對對旅遊業有幫助，一浪接一浪的盛事，整體旅遊氣氛及城市活力逐步恢復，起到吸引旅客的重要作用。整體旅遊氣氛逐步提振，認為香港應擦亮香港旅遊品牌。他又認為，盛事琳琅滿目，要想想如何將已有的盛事，或將引入的盛事，打造成一個品牌，用系列化及主題化方式去做。

不過，對於預算案提出重新開徵酒店房租稅，他指旅遊業仍處於努力拼復甦的階段，但突然宣布，令不少同業感到錯愕，而事前業界完全沒有收到任何風聲，更遑論溝通、討論及研究。他認為，3%稅率對比其他國家來說，不算高的比例，但對業界而言，會增加會計及行政的工作量，已向政府反映。他指理解政府需要開源，徵收酒店房租稅或無可厚非，但應在整體財政情況有所改善時，適時撤銷徵稅，並利用徵稅收入投放回支援業界人才培訓上，提升旅遊業的競爭力。