擴大自由行城市實施不足一星期　青島赴港機票搜索量升2倍多　

西安與青島本月6日起成為新增內地赴港澳「個人遊」城市，市民可以以個人身份辦理個人遊簽証來香港旅遊。政策實施不足一個星期，青島市市長趙豪志指，政策推行之後，辦理赴港簽注的居民有較大幅度增加，而青島赴港的機票搜索量，比今年1月增加了2倍多。

趙豪志指，政策在上月底宣布之後，青島赴香港的機票搜索量，比今年1月增加了2倍多，很多市民前往出入境接待窗口了解情況，形容青島市民對政策的關注度和熱情很高。他又指，相信市民赴港的意願將加快釋放，令兩地人員往來快速增加。而青島同樣是濱海旅遊城市，自由行政策下，可以進一步促進兩地旅遊業界合作，特別是加強郵輪旅遊、賽事旅遊等的合作。

另外，旅遊發展局本星期中會到青島和西安，為當地旅遊業界舉辦的簡報會，旅發局主席彭耀佳指，會與文化體育及旅遊局局長楊潤雄一起出席，希望向當地業界宣傳香港，講解香港有何「好玩」。他又指，很多青島遊客已經開開心心赴港旅遊，相信他們來到香港後，會拍照等上載到『小紅書』等社交媒體，再吸引更多人來港。」