調查揭逾25%腎病患者無按醫囑服藥　機構籲勿自行停藥

慢性腎病與三高息息相關，有機構今日(10日)公布調查結果，發現有逾25%受訪患者未完全按醫囑服藥、約30%不會將漏服藥情況主動告知醫生，逾75%三高患者自覺控制不達標。機構呼籲患者按時按量服藥，不應自行停藥，以保障自身健康。

香港腎臟基金會、香港腎科學會、香港腎科護士學會合辦問卷調查，訪問178名腎病患者，發現26%未完全按指定劑量、方法及時段用藥，主要原因是忘記服藥，30%患者不會主動告知醫生無按醫囑服藥、31%不會主動告知有剩餘處方藥物。

調查發現，患者對所服藥物認知不足，逾44%未完全知道服用藥物的好處或不良反應，57%未完全知道藥物名稱、25%未完全知道服藥原因。調查數據亦顯示，27%高膽固醇患者不知道膽固醇治療目標、逾75%三高患者自覺控制不達標。

機構表示，現時本港有11,220名末期腎衰竭病人，當中31%病因是糖尿病、10%是高血壓或腎血管病，而去年新增1,428宗個案中，更高達53%病因是糖尿病。機構呼籲，患者不應隨意自行停藥，亦不應擅自購藥，若對用藥有疑問或有藥物敏感，必須與醫生溝通。