當局循「新質生產力」方向　推動產業鏈供應鏈優化升級

本港經濟發展令人關注，財金官員今(10日)在網誌表示，去年國家的生產總值已超過126萬億元人民幣，增長5.2%，今年國家經濟增長目標為5%左右，為香港經濟的穩步較快發展，提供最強支撐。港府循「新質生產力」方向，推動產業鏈、供應鏈的優化升級；積極培育新興產業和未來產業，例如新材料、生命科學等；以及深入推進數字經濟的創新發展，推動「數字產業化、產業數字化」，深化大數據、人工智能等的研發應用。

他又指，政府亦銳意加速綠色科技及綠色金融方面的發展，《財政預算案》已提出要構建數據交易生態，循著「新質生產力」的指導方向加快推進，政府已委託專家組研究香港如何在數據交易中發揮超級連接人的角色，以及推動國際數據貿易規則的制定等。

他指，中央今年的工作任務包括擴大高水平對外開放，增強國內及國際雙循環的資源聯動效益，也會推動外貿質升量穩，當中包括辦好進博會、廣交會、服貿會、數貿會等重大展會，加快國際物流體系建設，亦將為香港提供龐大機遇，除進一步帶動本港會展業發展，也有助吸引更多商務旅客來港，暢旺本港的零售、餐飲以至運輸等行業。