新來港大使計劃推行11年　助近6萬戶家庭融入香港

由新家園協會主辦的「2023-2024年新來港大使計劃大使義工嘉許禮」今日(10日)於油尖旺多元文化活動中心圓滿舉行，計劃自2012年起推行至今，培訓新來港人士和本地居民成為關懷大使和關懷義工，走訪各區探訪新來港家庭，關心他們的生活狀況及為其介紹社會資源，更會提供適切的轉介支援，幫助他們早日融入香港社區。

新來港大使計劃推行11年來，累計探訪了58,000戶新來港家庭，幾乎覆蓋了近10年來14%的新來港家庭。計劃還培訓了5,600多名大使和義工，累計義工服務時數超過84,500個小時，同時提供社區資訊展覽及講座、社區導向活動，等多元化服務，協助新來港人士擴展社交網絡及促進個人發展。

新家園協會會長劉晉嵩指出，新來港大使計劃全方位配合香港人才政策，現今約4萬人經高才通計劃抵港，新來港大使計劃透過一系列的綜合服務，令來港人才盡快在港安頓，適應香港的生活，融入本地社區。他指，計劃不僅可以令來港人才安居樂業，更可以讓這些優秀人才及其家人對香港人口結構及勞動力帶來正面影響，為香港經濟帶來動力。