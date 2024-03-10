義工繪80米長過渡屋壁畫　齊為社區增添生氣

位於葵涌鄰近同珍醬油廠的過渡性房屋「喜盈」於去年入伙，為近400名輪候公屋的基層人士提供適切居所，不需要再瑟縮於劏房內。營運該項目的香港社區組織協會與非牟利團體合作，安排義工為該項目外牆繪製長達80米的壁畫，為項目增添生氣。

是次活動於荃灣昌榮路25號的「喜盈」過渡性房屋舉辦，長達80米的壁畫共需時5個工作天完成，活動全期共吸引了超過450名義工的參與，在外間團體與過渡性房屋居民共同努力下，為社區帶來了色彩。壁畫活動的主題糅合了荃灣及葵青區的特色景點，包括城門水塘、大帽山、青馬大橋等，配以花鳥、樹木等主題，呼應「喜盈」的英文名字「Blossom Residence」的豐盛之意。

活動培育了參與者對香港的歸屬感，亦為繁忙的昌榮路帶來活力。參與者們無分社經地位的高低，不分年齡地用畫筆揮灑着自己的創意和想像力，在屋苑的外牆描繪出了一幅幅美麗的景色和場景，除賦予了基層居民參與美化自己家園的機會，完成作品更成為了當區居民們每天欣賞和日常生活的一部分，為提升社會正面力量作出貢獻。

社協以短期租約形式租用政府閒置休憩用地，並獲房屋局政策及資金支持興建組合屋「喜盈」，以自負盈虧方式為390個正輪候公屋的基層人士提供220伙適切而安全的生活空間，包括獨立廚廁的居住單位及戶外活動空間、物業管理及社會服務等，讓基層人士可以用能負擔的租金，保障自己基本住屋權利，同時紓緩因住屋的沈重經濟負擔。