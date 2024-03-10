8歲女童小天瑜病情惡化　據悉親人忍痛決定拔喉傍晚離世

2020年一場醫療事故，女孩周天瑜懷疑因此淪為植物人，近年一直在家人陪伴下在醫院度過數個秋冬，早前其父親亦在長期奔波下疑積勞成疾罹患癌症，一家人仍未曾放棄。惟小天瑜近日腸道無法蠕動，需暫停餵食並改輸葡萄糖水。至今日(10日)卻傳出消息指，由於天瑜病情惡化，家人忍痛決定拔喉，現齡8歲的小天瑜終在傍晚離世。

在2018年10月，年僅2歲的小天瑜罹患橫紋肌肉瘤，並於兩年後，即2020年在瑪麗醫院接受手術，惟懷疑不幸遇上醫療事故，因此慘成「植物人」需長期住院治療，期間家人仍不離不棄，與天瑜同抗病魔。

至去年8月，在事故後第3個「立秋」的前夕，天瑜爸爸亦傳來壞消息，他在社交平台表示，在數年的奔波及長期抑鬱情緒下「身體搞垮了」，確診「惡性肌肉腫瘤」，不過仍積極勇敢面對逆境，所幸入院接受治療後手術順利。

但好景不常，在去年臨近除夕，即12月30日，天瑜爸爸再表示，小天瑜出現心臟衰竭，強心藥作用已不大，直言「生命可能已經正在倒數」。並在約1個月後，即今年1月29日，天瑜爸爸表示小天瑜已停用強心藥，更已一周無吃奶，僅靠鹽水及葡萄糖水續命，他在社交平台帶着悲傷向愛女表示，「如覺太累、太辛苦可以覺覺豬，不用苦撐」，「爸爸也不會怪你」，「你可以上天堂等爸爸，爸爸心痛你、怕你辛苦」。