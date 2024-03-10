南韓醫生大罷工犯眾怒　香港應引以為鑑防工潮

南韓醫生集體大罷工，惟南韓當局已經向罷工醫生下達「復工令」，拒絕服從命令的醫生可被釘牌最長達1年、最高3年監禁，以及最高3,000萬韓圜罰款。反觀香港亦面對類似困局，每千人口只有2.1名醫生，低於南韓的2.6人，但港官培訓本地醫科生「歎慢板」。市民抱怨排隊求診長達數小時，亦有人擔心未來引入外地醫生的質素欠佳。《東呼即應》探討醫生短缺、公院輪候時間長的問題，有議員認為制度可以改善，又指歡迎質素好的醫生來港執業。有組織也指引入醫生，相信不會有「有量無質」的問題。

南韓目前每千人口只有2.6名醫生，遠低於經濟合作組織、國家平均3.7人的標準，因此南韓政府宣布從2025年新學年起，40間醫學院增收超過6成學生至約5,000人，當地輿論界普遍認為是既得利益者，為保飯碗而拒絕引入競爭，遂引發罷工事件。實際上香港疫情期間，亦有醫護罷工，惟當局似乎「高高舉起輕輕放下」，未有作出追究。

針對香港就醫困難，市民香小姐指自己的小朋友發燒，去醫院求診吃了退燒藥退燒後，醫護就指小朋友的病情並非嚴重，又將其分流到其他輪候較慢的隊伍；但到小朋友再次發燒之後，就不再讓他吃退燒藥，說怕影響醫生的判斷，香小姐又指輪候求診至見到醫生，可能需要7小時。

至於是否應輸入外勞，醫療衛生界議員林哲玄表示香港的制度可以改善，如果是質素好的醫生，十分歡迎每年約一千個來港，又指質素是考試和平時表現的客觀指標，因此有一個客觀評核標準，業界認為可行。

香港社區組織協會幹事彭鴻昌表示無論是通過甚麼途徑，如增加醫科生、引入非本地培訓醫生，都可以即時紓緩醫生人手不足的問題，減輕公立醫院的人手不足，亦相信醫委會在審批每個醫生時都有其標準，外來醫生專業資格是否與香港的水準相若，是已經有把關的，工作時也有同事和上司監督工作情況，一旦工作期間有任何問題，已經可以停止對方的職務，也可以向醫委會報告取消註冊，因此相信不會有「有量無質」的問題發生。