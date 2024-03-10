啟德供冷系統採用機電裝備合成法　減省工序時間料今年完工

工程技術日新月異，機電工程署在啟德發展區區域供冷系統新增部分的工程，應用近年興起的機電裝備合成法，即組裝合成建築法的「機電版」，先在工廠預製組件，再運送到現場裝嵌，有助減省工序和安裝時間，預料可於今年完成。

機電署能源效益部督察樊偉基表示，區域供冷系統有如巨型「冷氣機」，較一般工程需要更大規模的機電裝備，傳統方法會因為空間問題變得非常困難，亦會衍生安全隱患，新增的區域供冷系統廠房，位於啟德區核心地帶，無論地盤空間，工程複雜程度和施工工期配合，以至近年建築工人不足等，都是很大挑戰。樊續指，採用機電裝備合成法可加快工程進度，也可減省零散組件佔用工地的空間，更有效管理工地狀況。舉例說，工程需安裝高達15米的大型迴轉式攔污柵組件，以阻隔大型垃圾進入散熱系統，而由垂直吊運至放進水庫固定位置，整個流程便由原本需時十數天，縮減至僅半天。

啟德區域供冷系統屬於水冷式，通過地下水管網絡，將冷凍水輸送到區內的政府或公共建築物，甚至私人用戶等，用作製冷，除了現時正運作的南、北兩廠外，新增部分今年完成後，將可供應冷凍水予新急症醫院、啟德體育園等設施，屆時預計每年一共可節省1.38億度電，相當於減少9.65公噸二氧化碳排放。機電署能源效益部工程師黃燕嘉指，區域供冷系統的能源效益較傳統氣冷式空調系統高35%，也較獨立使用冷卻塔的水冷式空調系統高20%。除節能外，系統也可讓區內減少熱島效應，改善空氣質素，實現低碳經濟目標。