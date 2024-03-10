有劏房戶要求規管起始租金　加強打擊濫收水電費

有團體舉辦「民間扶貧高峰會」，有劏房戶直指租管實施後仍有業主濫收水電費，法例亦無規管起始租金。

劏房租務管制法例實施逾2年，但劏房戶慘況無改善。有團體舉辦「民間扶貧高峰會」，有劏房戶直指仍有業主濫收水電費，法例無規管起始租金，即業主可「開貴租」；亦有單親婦女要求延長課後託管服務，以釋放勞動力。本港人口持續老化，有市民關注長者因科技障礙難尋找支援，關愛隊卻又往往「無影」。

全港有超過10萬劏房戶，當局近年不斷推出措施及立例，但坊間一直有聲音質疑成效。街坊May表示，目前法例未有規管起始租金，變相業主可訂立高額租金，又不滿法例沒有管制業主不履行協助租客維修，如遇上拒絕維修的業主，租客的權利僅為自行搬走。另有街坊要求繼續推行關愛基金轄下的「為低收入劏房住戶改善家居援助計劃」，以及加快編配公屋。

議員林振昇指，下周立法會有機會通過《水務設施(修訂)條例草案》，賦權水務署向業主索取有關資料，要求業主向劏房戶發出列明所有收費的收據，希望更易舉證及檢控，減輕劏房戶負擔。另一名議員江玉歡則認為，津貼對劏房家庭是必要，假設每戶津貼3,000元，「派足」10萬戶都只是3億元，相比興建簡約公屋要耗費400億港元，可謂微不足道。扶貧委員會委員莊太量則表示，認為起始租金較難推行，「但都可以做」，前提是劏房租金透明度高，並建議當局成立辦公室，規管所有劏房業主都經辦公室放租。

政府近期推行在校課後託管服務計劃，冀釋放婦女勞動力。季女士於會上表示，自己正好辦理離婚手續，要照顧有先天疾病的小朋友，同時亦需要工作，然而現時託管服務計劃只到晚上7時，而自己上班時間已超出上述時間，未能有效支援。

人口老化是香港未來趨勢，May認為，現時長者最大問題是科技上的障礙，「就算有平台都唔識」，希望有更多支援，又認為關愛隊有政府資助，但卻等同隱形，「唔知去邊搵佢哋」，當局亦無足夠配套和資源作家居安老及供應院舍。另有社工關注在職長者比5年前多出一倍，但政策卻不友善，「兩人返工已經申請唔到長生津」。江玉歡認為，當局應研究銀髮經濟、保障長者消費的法律、長者房屋系統等可以幫助長者的新措施。