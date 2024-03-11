《蘋果》前主筆楊清奇供稱　論壇版供稿人包括支持港獨作者

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（11日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告、前主筆楊清奇（筆名李平）續作供。楊說，《蘋果》論壇版包括一系列作者，當中包括曾在網上公開支持港獨的桑普、資深傳媒人安裕等。

控方今續就為《蘋果》供稿的作者提問。楊清奇供稱，英國人權組織「香港監察」始創人羅傑斯比較關注香港人權狀況；楊健興強調支持新聞自由；李兆富（筆名利世民）會以經濟角度分析社會問題，他支持民主派，與黎智英觀點一致，黎智英因此曾找他打理Twitter（現稱X）帳戶。

另外，楊清奇說，桑普取態較激進他是自由撰稿人，其網上文章公開支持港獨，而《蘋果》論壇版不會支持港獨。至於安裕方面，楊稱他是資深傳媒人，熟悉美國政治。安裕對國安法紅線有擔心，國安法生效後便寫少了文章。法官關注，支持民主不等於煽動，法庭或需讀一讀作者的文章再去判定。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022