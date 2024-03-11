觀鳥會批評新田科技城環評錯漏百出　指不可輕率接納粗疏報告

當局於2月2日公開新田科技城（前稱新田／落馬洲發展樞紐）的環境影響評估報告予公眾人士查閱，隨即被指錯認多種雀鳥物種，香港觀鳥會今日（11日）再指環評報告錯漏百出，除「認錯雀」外，亦指無法涵蓋所有受影響魚塘、未進行全面的文獻分析、欠交補償濕地計劃書等，期盼環保署及環境諮詢委員會做好本分，嚴謹把關，不可輕率接納如此粗疏的環評報告。

香港觀鳥會指出，環評報告未有就北面的填塘發展，提出其他發展選項，優先避免重大的環境影響，有違環評「避免、減少、緩解環境影響」的基本原則，而生態調查路線亦無法涵蓋所有受影響魚塘，致基線調查結果出現缺失，甚至低估新田的生態價值，報告中亦未進行全面的文獻分析，沒有善用后海灣現有豐富的雀鳥數據，致嚴重低估新田的生態價值。

觀鳥會又重提報告中錯誤標示兩張具保育級別的鳥種相片，更錯誤辨認調查未曾記錄的其他小型猛禽為「鳳頭鷹」，即已數漏至少一種須保護的猛禽物種，而顧問更未在調查中記錄一些在魚塘及開闊原野常見的葦鶯屬雀鳥、棕扇尾鶯和紅喉歌鴝，十分不尋常，令人質疑環評研究的基線調查結果的準確性。

觀鳥會續指，報告 嚴重低估高樓發展對切斷繁殖鷺鳥來回覓食地的飛行通道的影響，更恐怕會切斷塱原、馬草壟與新田、米埔的唯一生態連接通道，而報告自稱可補償大面積填平濕地的生態損失，卻欠交最基本的補償濕地計劃書，在計算補償要求時，亦只簡單以四種雀鳥計算受影響魚塘的生態功能，嚴重忽視魚塘對各種涉禽、猛禽、潛鴨、開闊原野雀鳥、繁殖雀鳥、歐亞水獺等生物的多樣功能。