屯門雙嬰屍案涉阻埋葬屍體罪提堂　被捕男女還押3.19作保釋覆核

屯門新墟一個唐樓單位於上周五（8日）被揭發一宗駭人聽聞的玻璃樽浸泡嬰屍案。有清潔工人在清理該唐樓單位時，發現屋內客廳有兩個裝有不明液體的可疑玻璃樽，內裏分別浸泡男嬰屍體。執法部門收到報案後展開調查，即日拘捕涉事單位的兩名前租客，不排除是相關男嬰的父母。2人被控兩項阻止埋葬屍體罪，案件今早(11日)於粉嶺裁判法院提堂。 2人暫毋須答辯，裁判官按控方申請把案件押後至6月3日再訊，以等候作DNA比對及相關醫務報告以確認男嬰死亡原因，兩名被告須還押，並於3月19日作保釋覆核。

兩名被告分別是林梓漢（24歲，報稱倉務員）及周櫻鏵（女，22歲，報稱公關），2人共被控兩項阻止埋葬屍體罪。控罪指2人於2022年某日在天水圍田廈路廈村一間鐵皮屋阻止埋葬1名男嬰屍體；於2023年某日在屯門啟民徑35號美恒樓C座2樓1單位阻止埋葬1名男嬰屍體。

身形瘦削、有一撮頭髮捲起的男被告今身穿白色長袖上衣應訊，身形細小、紮馬尾的女被告則身穿黑色風褸應訊。2人均表現平靜，並表示明白控罪，其中女被告於散庭進入羈留室時則不斷向公眾席張望。據辯方表示兩名被告今並無保釋申請，但保留8天的保釋覆核，故裁判官把案件押後至3月19日再訊。據悉，兩名被告曾作出招認。根據招認指，兩項控罪分別在不同時間及地點發生，故最終分成兩罪控告。

因涉案屯門唐樓單位一直欠租，業主早前遂勒令作為租客的兩名被告遷出。直至上周五清潔工人清理該單位時，發現涉案的兩個可疑玻璃樽，內裏分別浸泡男嬰屍體，隨即報案處理。據法醫初步解剖驗屍，判斷兩具嬰屍大約是24周至30周大，調查顯示，2名男嬰均無醫院生產紀錄。經調查後，兩名被告於同日被執法人員拘捕，其後被落案起訴。

案件編號：FLCC 533/2024