打工仔月入中位數$29715　調查揭逾半人計劃今年第一季轉工

有求職平台進行薪酬調查，發現整體打工仔的月入中位數為29,715港元，當中以，「資訊科技／電子商務」行業的月入中位數最高，達到32,000港元，而「食品及飲料」行業的月入中位數最低，僅為港幣17,290港元。按工作地區比較，中西區公司的月入中位數最高，為28,905港元，而大埔區／北區的月入中位數最低，僅為20,000港元。

求職平台CTgoodjobs進行網上問卷調查，收2,830份來自各行各業的資料，結果顯示2024年有60.7%的打工仔獲得加薪，平均加薪幅度為8.4%。加薪幅度最多的3大行業為「保健／美容／健身」（13.8%）、「銀行」（12.9%）及「證劵／商品」（11.7%）；而加薪幅度最少的3大行業則是「電訊」（3.7%）、「醫療／製藥」（5.1%）和「食品及飲料」（5.7%）。不過，調查亦指出有3.5%的打工仔被減薪，平均減薪幅度為20.7%；被凍薪的打工仔則佔35.8%。

轉職趨勢方面，調查發現53.1%的受訪者有計劃在2024年第一季轉工，38.6%都打算找到新工作後辭職，而想裸辭的佔比亦近8%。至於他們決定或考慮轉工的原因，主要是因為「薪酬待遇未如理想」（57.6%）、亦有36.3%及27.8%受訪者因「現職公司缺乏晉升機會」及27.8%「不滿現職公司工作環境」考慮轉工。此次調查亦發現，有超過四分一的受訪者為了「追求更佳的工作生活平衡」而打算離開現職公司，希望能尋找更好的機遇，相信與疫情過後，打工仔更重視身心健康有關。打算轉工佔比最高的行業，為「工程（電機／電子／機械）」及「廣告／公共關係／市場營銷」，佔比高達70%。