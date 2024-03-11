孖生姊妹稱遭舔乳指插陰道　契哥否認5項非禮罪

一對現年17歲的孖生姊妹，7至13歲期間寄居契父母家中疑被已婚契哥多次非禮，包括舔乳、摸胸及指插陰道等，兩姊妹與社工透露揭發事件。現年33歲的契哥否認5項非禮罪，今(11日)於區域法院受審，姐姐供稱被告將她強行拉入房，把手指插入其陰道，事發後因「覺得唔抵」向契哥索500港元。

受害人X、Y，被告D.W.被控5項非禮罪，分別於2014年9月某日、2019年11月及2020年某日非禮分別7歲、約12歲、約13歲的X；另被控於2015年至16年某日、2019年某日非禮約9歲、約12歲的Y。X於錄影會面供稱，父母居於內地，她及孖生妹妹在港由契爺契媽照顧，小二期間她們及契哥即被告睡同一張床，她於睡夢中發現被告舔乳頭、摸胸及隔着裙摸其陰部，直到妹妹有所郁動，被告才停下。

X曾向契媽反映事件，但對方只驚訝，沒有跟進。至X中一時，與被告在廳中梳化上打機，被告突然隔着她內褲摸其陰部，她合起雙腳打算呼救時，被告把手指伸進其口中，又強行把她拉入房內遭人舔陰部及手指插陰道。X稱我覺得好唔抵，叫他給自己500港元，被告照做並嘗試再拉扯她到床上，X掙扎後逃回房間。