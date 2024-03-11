去年末季建造工程總值713億港元　按年升4.2%　住宅工程增近半

本港工程完成量續升，當局最新數據顯示，去年末季完成的建造工程名義總值為713億港元，按年升4.2%，而去年全年主要承建商所完成的建造工程名義總值為2,710億港元，按年升8.8%；剔除價格變動的影響後，去年末季完成的建造工程實質總值按年升4.4%，全年則按年升9.9%。

根據政府統計處今日（11日）公布「建造工程完成量按季統計調查」的臨時結果，以經季節性調整的數字比較，主要承建商於去年末季完成的建造工程名義總值按季下跌6.8%，以實質計算則跌7.6%。按建造工程類別分析，去年末季完成的私人地盤建造工程名義總值，按年上升16.5%，實質總值則升14.4%；而公營地盤建造工程名義總值亦上升2.6%，實質總值升1.6%；非地盤建造工程名義總值則按年下跌4.1%、實質總值下跌2.3%。

至於去年全年數字方面，按建造工程類別分析，去年完成的私人地盤建造工程名義總值為850億港元，按年升27%，以實質計算則升25.4%；公營地盤建造工程名義總值為930億港元，按年微升0.7%，以實質計算升1.3%；非地盤建造工程名義總值為931億港元，按年升3.6%，以實質計算升5.2%。

若按主要用途類別分析，去年完成的住宅樓宇建造工程名義總值為698億港元，按年升49.8%，佔去年完成建造工程總值最大比重；其次為運輸工程，名義總值為372億元，按年升7.2%。