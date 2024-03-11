多個服務行業收益指數上升　住宿服務業增幅最明顯

根據當局最新業務收益指數數字，去年末季主要服務行業的收益均錄得上升，其中住宿服務業升幅最顯著。

根據當局最新業務收益指數數字，去年末季主要服務行業的收益均錄得升幅，尤其住宿服務業及行政及支援服務業最顯著，至於全年則一半主要服務行業錄得上升。

根據政府統計處今日（11日）發表業務收益指數的臨時數字，去年末季住宿服務業的業務收益指數按年升73.6%，行政及支援服務業亦升13.3%，至於速遞業則按年跌12.6%。大部分主要服務行業經季節性調整的業務收益，均錄得不同程度的升幅，當中運輸業及住宿服務業的業務收益指數分別按季上升6.0%和5.9%，而保險業的指數則跌按季6.7%。

按服務界別分析，旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益指數按年升285.3%、按季則跌4.0%，而電腦及資訊科技服務界別的業務收益指數按年上升91.0%、按季升5.2%。

至於去年全年數字，住宿服務業的業務收益指數錄得按年59.7%的雙位數升幅，其次為膳食服務業，升幅為26.1%；銀行業升21.2%、行政及支援服務業升16.6%、零售業升16.2%。另一方面，運輸業及速遞業的業務收益指數則錄得雙位數按年跌幅，分別跌17.3%及11.9%。

按服務界別分析，去年旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益指數按年上升345.2%，而電腦及資訊科技服務界別亦按年上升39.2%。

當局表示，受惠於經濟繼續恢復，去年末季大部分服務行業的業務改善，隨著本地經濟繼續增長應會為各服務行業的業務提供支持。當局續指，部分服務行業或會較受地緣政治局勢緊張及環球經濟增長減慢所影響，但若環球金融狀況在今年稍後時間如預期放鬆，相關行業表現或會逐步趨穩。