「樂屋」增基層家庭幸福感　逾80%受訪童活得開心愉快

樂善堂聯同香港大學護理學院今日(11日)公布一份關於「社會房屋『樂屋』提高個人及家庭幸福感」的研究調查結果，發現基層家庭入住「樂屋」後，幸福水平有所提升，近70%受訪住戶指家庭入息有改善、近60%指親子關係改善、逾60%指孩子成績有進步，甚或逾80%孩子表示生活得開心愉快。

港大護理學院於2022年9月至去年3月，對申請荃灣象山邨的居民進行縱向研究，並由居民申請到遷入再追蹤6個月生活情況。145戶家庭中，共134戶完成基線調查，126戶完成6月後的追蹤調查，共有106個兒童參與。研究測量以幸福感基線作為指標，當中共有6項，包括居住環境、社區環境、家庭關係、個人健康狀態、兒童發展及健康行為。

結果發現，在居住環境上，75.4%受訪居民指生活環境不再狹窄、72.2%住戶指個人空間得以提升、78.6%指空間及設備較以往好。社區環境方面，高達99.9%人指「樂屋」公共空間衞生情況理想、全數人指設施好、逾90%人分別指社區支援佳，以及鄰里關係好。

家庭溝通質量方面，調查又發現，全部皆提升至7.16至7.44分以上，當中18.6%人指焦慮情況有減少、22.4%抑鬱症狀有減少。至於幸福感方面，基層家庭入住「樂屋」後的幸福水平，由38.10提升至41.17，孩子的快樂指數同時亦有提高。

樂善堂總幹事劉愛詩透露，樂善堂位於大埔黃魚灘及彩虹彩興路的過渡性房屋將陸續完工，預計4月開始入伙，有興趣的劏房住房及基層居民，可登入房屋局過渡性房屋平台遞交申請。