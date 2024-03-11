濫用2元乘車優惠　議員倡設立每日使用次數及金額上限

2元乘車優惠計劃推出超過10年，上屆政府將參與資格門檻降至60歲，惟濫用情況愈發嚴重，據運輸署於去年6月至12月22日的巡查執法，發現約2100人懷疑違規使用二元優惠計劃，港鐵同期亦發現超過3000人違規。有議員表示，在現行法例下，違例使用2元乘車優惠的人士只需補回車費差額，質疑阻嚇力不足，亦有議員建議設立每日使用次數及金額上限，或每年發放一筆過3000至5000元的交通津貼。

議員張欣宇表示，港鐵發現違規個案時，該人需繳交1,000元罰款，但當在其他交通工具違規，該人只需要只需補回車費差價，質疑「有咩成本」，又指即便被票控，違規者亦可以沒留意、拍錯卡等理由辯解。他建議政府應針對性修改法例及加強執法，不過他亦表示資格人士必需使用「樂悠咭」才可享用2元優惠後情況會有改善，指若取用他人的樂悠卡，不只是濫用，更是盜用，定罪門檻會因而降低。

另外，身兼行政會議成員的議員陳健波表示如依賴公共交通工具的司機檢查違規情況，只會難為司機，因此應善用人工智能及大數據，如有人每日使用20次，當局就可以考慮「釘卡」，亦建議建議設立每日使用次數及金額上限，或每年發放一筆過3000至5000元的交通津貼。