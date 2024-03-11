朱智賢愛犬拔牙續發炎　控訴獸醫甩漏寫錯報告

本港動物診所收費昂貴，獸醫服務質素參差不齊，投訴機制欠健全。女藝人朱智賢向《東呼即應》申訴，其16歲寵物狗「冬甩」到動物醫院接受剝牙手術，惟術後繼續牙根發炎，輾轉下得知冬甩在手術前，並無照X光片，獸醫連狗隻剩餘幾隻牙齒都數錯。涉事動物醫院回應稱數錯牙齒屬「手民之誤」，朱質疑政府對獸醫的監管不足。有議員指獸醫管理局投訴立案門檻高，且調查需時太長。

「我也要有心理準備送牠去做這個手術，隨時跟牠說再見。」朱智賢(Ashley)的狗狗冬甩，去年3月開始有牙根發炎的問題，情況愈來愈嚴重，止痛藥已經沒辦法控制病情，獸醫建議全身麻醉做手術，把牙齒拔掉是唯一的解決辦法。冬甩當時已16歲，高齡且長期患有心臟病，腎指數不好加上其他疾病，令全身麻醉風險極高。

她指家庭獸醫建議找一家麻醉專科醫院進行手術，家庭獸醫指有關手術風險太高，必須找一個專業的麻醉師去監管整個手術的過程，不然會很危險。去年9月手術前她曾詢問家庭獸醫，冬甩的牙齒狀況和將會剝牙的數目，對方表示需要麻醉後照X光後才能確認。惟4個月後，冬甩牙根再度發炎，她遂將冬甩送到另一間獸醫診所檢查，診所獸醫希望向冬甩做手術的醫院索取X光片了解，惟多次追問之下才得知，冬甩手術前並未進行X光檢查。

她指最荒謬的是她見該家庭獸醫時，對方說她知道手術前不會照X光檢查，但她完全不知道。對方又指她簽了一份文件證明她是知情的，及後該獸醫又辯解當時口頭有跟她說，朱則指對方所有事情都是亂說。而醫院的檢查報告顯示冬甩接受手術前有9隻牙齒，手術中替冬甩剝了6隻牙齒，應該剩下3隻牙齒，後來診所覆檢發現冬甩其實還有4隻牙齒，即是說冬甩手術前有10隻牙齒。

朱表示，沒想過作為專業獸醫，道在報告上寫錯狗狗牙齒的數字，然後他們的回覆就是覺得沒甚麼大不了，今次寫錯的是數字，下次如果寫錯的是其他東西，在醫學上其實可以引發一些很嚴重的問題。朱覺得香港對寵物的重視對比外國是比較差，因為其實一直都看到很多寵物的醫療事故，而沒有嚴懲一些真的有問題的獸醫，或許這導致很多獸醫覺得不需要負責任。由於她之前上網做過資料搜集，看到很多狗主去獸醫管理局投訴案件求公道，所花的時間相當長，是用年去計算的。她提醒所有狗主選擇獸醫時真的要很小心，因為嚴重後果可能是賠上狗狗的性命。

東呼即應透過電郵向涉事動物醫院查詢，對方回覆表示，根據主診獸醫的專業判斷，手術前的X光檢查並非必要，亦不會對診斷或手術結果構成實際影響，而手術後(狗隻)剩餘牙齒數目的差異，屬手民之誤，對此表示遺憾。

外界普遍認為政府對獸醫監管不足，議員何敬康指，獸醫管理局投訴立案門檻高、調查案件需時太長、即便定罪了，刑罰目前最高紀錄只有停牌三個月而已，對於市民來說沒甚麼幫助，投訴機制不健全，不能阻止不專業的獸醫繼續執業，也會產生更多的苦主，這是一個循環。他認為政府可以設立一些記分制，或者扣分制，讓公眾知道(獸醫)有多少次不專業，大家公認的不專業，不會再光顧對方，慢慢讓市場淘汰不專業的獸醫。