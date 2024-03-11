房署商場吉舖多　議員要求當局支援　主動留住租戶

市民購物模式轉變，加上北上消費習慣，不少商舖捱不下去。議員鄭泳舜今日聯同該黨深水埗支部及區議員與房屋署代表會晤，探討深水埗多個屋邨商場「吉舖」漸多的問題，要求房署正視，主動出擊推出政策留住租戶，或吸引新租戶。他們指出，連超市都執笠，日用品店都退場，市民只能步行到較遠或價格較貴的地區購買日常用品，變相影響市民生活質素。認為當局必須調整租金，或主動出擊找新租戶，並要做好宣傳推廣吸引入流，否則最終市民利益會受損。

多名區議員反映，白田邨、蘇屋邨、海麗邨房委會的商場都有不少吉舖。何坤洲稱蘇屋邨商場30多個舖，一直有5至6個吉舖，他建議商場多辦泊車或其他購物優惠活動。吳婉秋稱海麗邨有12座居民，超級市場及日用家品店都先後退場，便利店也走了，她認為房署與舊租客談續租時，如租戶經營困難，應可考慮調節租金。

林偉文則表示，白田商場也有租戶離場，有租戶賣鞋要3萬元租金，但營商環境差了，人流少了，但租金沒有下調。陳龍傑則表示，因經營困難，石硤尾街市只有一半店舖做生意。劉佩玉稱，房署是否可檢視釐訂租金機制，讓房署有空間調低租金。張德偉稱面對商場空置率高的問題，房署應重新評估租金，甚至減租。

鄭泳舜表示，這些屋邨商場店舖減少，影響了市民生活質素，房署在處理商場租務及宣傳推廣方面，應加一把勁，他期望房署主動積極尋找新租戶或留住舊有租客。同時建議房署應檢視商場租戶種類的組合，給予彈性，另可藉著舉辦「人氣」活動，或聯乘優惠等以吸引入流。