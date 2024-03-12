復活長假或致新冠爆發潮　提防幼童感染免現致命併發症

復活節長假將至，相信不少港人會與親友聚會或外遊，但本港近期新冠病毒持續活躍、部分港人旅遊熱點的疫情仍然肆虐，須慎防新一波爆發潮。有醫生提醒，雖然健康成年人感染新冠大多症狀輕微，但痊癒後長新冠的影響不容忽視，且一旦傳染家中老幼，更可出現致命併發症。

港怡醫院兒科專科醫生沈澤安提醒，雖然年輕人士染疫後，大多病情相對輕微，但若傳播予家中及社區的老幼，則後果不堪設想。他指出，研究發現約有2%至6%染疫幼童屬危重個案，甚至可誘發致命併發症「兒童多系統炎症綜合症」(MIS-C)，有80%兒童因此需要入住兒童深切治療部，甚至死亡。長者受感染後則較易出現呼吸衰竭、高血壓、心腎受損等問題。70歲及以上長者住院率及病死率，更較其他年齡組別高4倍以上。

13歲的Peter以往身體一直健康，2022年3月確診新冠肺炎後，同年7月因發燒、發冷、顫抖、持續嘔吐、肚痛、食慾不振等問題。他多次求醫病情無明顯改善，反而出現血壓下降、小便減少、雙眼發紅的現象。他入院後更出現急性腸胃炎伴隨低血容量性休克症狀，獲確診為兒童多系統炎症綜合症，需留醫兒童深切治療部，更曾需接受強心藥來改善病情。

港怡醫院家庭醫學中心總監、家庭醫學顧問醫生何敬業醫生亦引述本地研究，逾半數新冠康復者出現至少1種長新冠症狀，持續約6至12個月，常見症狀包括疲勞、記憶障礙、咳嗽、呼吸急促及失眠。另外，多個研究指出長新冠症狀可超過200種，遍布身體多個器官，甚至可併發心腦血管病、二型糖尿病等慢性病症，影響深遠。他指，不論任何年紀，均應盡可能減低感染機會，保護自己及身邊高風險人士，若家庭內愈多成員接種疫苗，將更有效保護全家。