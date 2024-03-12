齊外訪　各部門人均花費每日千元差額

政府不少外訪活動由多個政策局一同參與，本報翻查紀錄，發現即便地點相同、行程相近，但總花費卻相差上1,000元至3萬元不等，即便以平均每人每日的花費計算，各行程的差額亦達上1,000元。

為拓展中東市場，行政長官率領財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺等一行人到沙特阿拉伯及阿拉伯聯合酋長國。該趟行程中，許正宇連同兩名隨行人員花費284,600元，丘應樺連同兩名隨行人員花費291,970元，以7天行程計算，財庫局每人每日約13,500元，商經局約14,000元，即便相似行程，兩局總花費亦相差7,370元。

多個部門於去年7月亦隨行政長官率領的代表團訪問3個東盟成員國，即新加坡、印尼、馬來西亞，稱要進一步加強經貿和投資合作。6天的行程當中，財庫局每人每日花費約6,889元，商經局約6,816元，運輸及物流局約5,411元，創科局約6,944元，財政司副司長約6,866元，隨行兩名人員加上局長，花費最高的創科局與最低的運輸及物流局，總開支相差近3萬元。

去年3月12至18日，行政長官率領的訪問團訪問北京。雖然各局日程不一，惟醫務及衞生局局長盧寵茂僅去3日，便花費69,000元，連同局長辦公室隨行3人，每人每日花費約5,753元，而財庫局許正宇則去足全程6日，連同局長辦公室隨行一人，每人每日亦只花費約4,542元，兩局總花費相差14,538元，每人每日花費相差1,211元。翻查資料，醫衞局的行程包括拜訪國家海關總署、向內地官員介紹香港抗擊新冠疫情的情況和多項醫療政策的最新發展。

至於去年4月的大灣區考察團分為兩團，在深圳、東莞、廣州團中，政制及內地事務局、環境及生態局雖然總花費僅相差43元，但以平均每人每日計算，由於政制局局長曾國衞帶同4名隨行人員，平均花費1,857元，而環境局局長謝展寰則只帶同兩名隨行人員，平均花費3,100元，兩局實際相差1,243元。

而行政長官率領的代表團赴北京參與第3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，3天行程，最高花費的財庫局和最低政制局的花費相差66,893元，即便以平均每人每日計算，兩者也相差1,490元。

另外，去年5月10至12日，商經局、政務司、創科局展開兩天的重慶訪問，分別花費40,350、59,000、52,600元，平均花費約51,000元，翻查新聞公告及立法會文件，外訪令香港和重慶雙方成立了合作新機制，行程包括與當地的港人港企見面和交流、參觀港資項目重慶國金中心、前往當地文化旅遊地標磁器口古鎮，觀看文藝表演等。