大嶼山昨午發生2級地震　天文台指監測顯示並無明顯餘震

香港境內昨日(11日)發生2級地震，震央位於大嶼山梅窩附近。天文台高級科學主任林靜芝今日(12日)在電台節目表示，天文台在1979年設立短周期地震監測網絡，可監測到香港200公里範圍內的地震，若震中在境內，有關網絡可以發揮作用。而昨午大嶼山發生地震後，地震網絡監測到之後並無出現明顯餘震。

她續稱，香港距離環太平洋地震帶有約600公里，並非在活躍地震帶邊緣，地殼斷層活動亦不顯著，通常出現的都是弱地震，對上一次的香港境內地震是2019年12月5日長洲附近的1.4級地震，比昨日的更弱。昨日的地震或與地殼斷層活動有關，亦屬弱震，震級為2級，地震烈度為修訂麥加利地震烈度表第3度，即室內有感，類似小型貨車駛過的振動，天文台接獲逾百名市民報告有感地震。全球每年發生2級地震的數量有逾百萬次，目前的科技無法準確地預測地震發生的時間、地點或強度，都靠以往發生地震的數據來分析，以及透過儀器監測，了解何處發生地震。

香港工程師學會結構分部前主席劉志健在同一個電台節目表示，政府已聘用顧問就建築物抗震設計或規範展開研究，而一些新的建築物，例如橋樑或立法會大樓，均有抗震設計。他稱，本港過往發生地震的震幅不大，但認為香港作為先進城巿，一些重要的樓宇，例如政府大樓等建築物，是需要有適當的抗震設計。