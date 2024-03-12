前主筆就違國安案續作供　採用不符《蘋果》立場稿件或被炒

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（12日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告、主筆楊清奇（筆名李平）續作供，並首日接受辯方盤問。楊稱，編輯要採用符合《蘋果》立場的稿件，否則可能被炒。

辯方展示2019年9月的訊息，顯示黎智英說「李平兄，看了單偉健先生的文章後請回覆」，楊回覆說，該文章屬老生常談，「成1800字，又長又臭，都係玩自欺欺人」。楊清奇今日指，這只是部分對話內容，並非全部，但同意相關對答是坦白。楊表示，其編採工作不是完全獨立，坦言如果編輯經常採用不符合《蘋果》立場的作者，「被人炒嘅可能就係我」，之前都有先例。楊說，《蘋果》讀者多有預期想讀到的文章，《蘋果》做法一方面照顧讀者口味，另一方面則堅持其政治立場及觀點。

辯方另展示一篇由台灣學者王崑義所寫的文章，題為〈港台「聯手抗中」恐是南柯一夢〉，文章刊於實體《蘋果》論壇版。楊清奇同意作者不相信制裁。楊稱，作為編輯，即使作者所交的稿，跟最初議定的觀點不一致，也很難食言不用，形容這是編輯的尷尬之處。這篇文章刊登後就被讀者鬧，有人更寫信給黎智英，黎有把信轉交給他。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022