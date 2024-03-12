大灣區青年就業計劃提供400職缺　月薪不低於18000港元

過半職缺來自空運及運輸業、飲食及酒店業。

大灣區青年就業計劃及開拓新機遇招聘會提供近4,000工作崗位，勞工處表示大灣區職缺最低月薪不低於18,000港元。勞工處將於3月14日(星期四)及15日(星期五)在灣仔香港會議展覽中心舉行大灣區青年就業計劃及開拓新機遇招聘會，勞工處稱届時將會有近百間機構參加，將提供近4,000個不同行業工作崗位，包括較適合大專及以上畢業生的空缺。

招聘會會有超過八十間機構參加，其中包括二十幾間參與「大灣區青年就業計劃」的機構，届時會提供約400個在大灣區內地城市的職缺，包括會計師、運營數據分析師、教師、審計員、新媒體推廣主任等，勞工處表示，會以月薪不低於18,000港元聘請合資格青年。在2022年至2024年獲頒學士或以上學位的香港居民即可申請有關空缺。同場將舉行「大灣區青年就業計劃」職業講座，約十五間參加計劃的機構代表介紹在計劃下提供的工作機會。

此外，還會有60間幾其他機構於會場設置櫃位，進行現場招聘，提供超過3,500個不同行業職缺。勞工處表示，職位類別會相當廣泛，包括管理實習生、會計主任、航務操作員、電腦程式員、行政主任、助理化學師、人力資源主任等。但勞工處續稱，過半職缺來自空運及運輸業、飲食及酒店業。超過90%為全職職缺，且大部分工作月薪為14,000港元至到24,000港元，但有過半數工作無需相關工作經驗。

招聘展會將會在14日上午11點開始至下午5時30分，兩日均是。位於香港會議展覽中心展覽廳3G，毋需任何費用，截止入場時間為每日下午5時。