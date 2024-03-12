香港機場去年處理430萬噸貨物　三跑料今年底前全面啟用

本港航運逐步復常，國際航空運輸協會舉辦的世界貨運研討會首次於香港舉行。有本港財金官員指，香港國際機場去年處理約430萬噸貨物，代表香港可能會再次成為世界上最繁忙的貨運機場，去年年底，香港的客運水平亦恢復到疫情前約8成，預期機場第三條跑道今年底前全面啟用，相信今年將會全面恢復至疫情前水平。機管局就指去年航空貨運量增逾3%，客運量就恢復至疫情前7成，同樣預期今年底可完全恢復。國泰則訂購6架貨機加入貨運行列，看好本港航空業前景。

該財金官員指，機場第三跑道將於年底前全面啟用，令本港每年處理1.2億人次旅客，以及超過1000萬噸貨物。本港亦與大灣區內其他城市合作，機管局在東莞發展海空貨物聯運，與珠海發展國際貨運業務，讓香港機場能夠發揮大灣區物流門戶和首要航空貨運樞紐的作用。

機管局主席蘇澤光則指，去年本港航空貨運量增長3.2%，客運量自去年3月復常後亦已恢復至疫情前約7成，預計到今年年底將可完全恢復。他指三跑道系統將提升機場的處理旅客和貨運的能力，機場亦有各種設施提升旅客的體驗，例如5G技術、機械人、人臉識別技術、無人駕駛等。

在貨運設施方面，多家國際知名物流巨擎正擴展或設置物流中心，包括阿里巴巴已建設物流中心，DHL亦正擴建設施，UPS亦計劃在機場設立亞洲樞紐，將有助機場處理日益增長的電子商務貨量。

蘇又指，機管局近期成立香港國際航空學院，培訓各類航空專業人員，最近亦新增航空交通管制和實習飛行員培訓，歡迎本地、內地、東南亞、以至一帶一路國家的學生報讀。 他又指，機管局亦運用自身的經驗和專業知識，為其他機場提供顧問服務，尤是新興經濟體，最近就協助泰國在曼谷附近建設新機場。

國泰航空行政總裁林紹波表示，國泰過去持續與政府、機管局、貨運代理等合作，令香港發展成為世界領先的航空貨運樞紐，國泰未來會開辦相關課程，培訓更多業界人才。他又指，公司在疫後重建業務的同時，亦一直投放大量資源在電子商務上，提升貨運站的處理能力和業務的數字化轉型。他又指，國泰近期訂購6架新一代空中巴士A350F貨機，未來亦可再多買20架，顯示公司對本港航空業的長遠發展有信心。