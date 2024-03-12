運輸署申3.13億撥款換第5代電腦發牌系統　加設查詢數據庫功能

政府計劃更換第5代電腦發牌系統的基本設施及應用系統，以提升其功能支援各項運輸署牌照相關的電子化措施。根據最新立法會文件顯示，運輸署建議用近3.13億港元更換第5代電腦發牌系統，而新功能包括設置全新的查詢數據庫，為運輸署以及其他用戶部門的系統提供標準化的應用程式介面，提升電腦發牌系統的容量和性能，能更好配合電子化措施的推行及其他用戶部門透過系統檢索大量資料的需求。

運輸署指出，現有第5代電腦發牌系統的保養合約將於2027年11月屆滿，認為第5代電腦發牌系統相關的硬件和軟件逐漸過時，加上系統採用專利產品，對接其他產品的兼容性並不理想。而時運輸署共提供20項網上牌照服務，並計劃於今年內推出電子車輛牌照；今年中推出「牌證易」網站；今年年底又會有網上拍賣車輛登記號碼；今年年底至明年年初則會推出電子駕駛執照，署方稱以上電子化措施均需要透過電腦發牌系統取得相關資料，認為系統應作出相應的升級。

擬議新系統除了設置「查詢數據庫」外，運輸署亦會更換或升級老化的組件，並在適當的情況下引入開放式標準，包括開放式架構、開放網頁標準、開源軟件等。在系統提升項目完成後，署方將可更快捷地開發新的電子化服務，並進一步優化公眾用戶體驗和服務效率。而在完成擬議系統提升項目後，運輸署指由2029/30年度起，每年可節省和可減免合共4740萬港元，另外亦預計可一次過減免2146萬港元的現有第5代系統額外改善工作開支。

運輸署表示，計劃會在今年第2季向立法會財務委員會提交撥款申請，以期在明年第3季展開場地準備及招標工作，並在2026年第一季展開系統設計工作，料可於2028年第3季開始第二階段系統運作。