本地船長闖南丫島深灣限制水域　用蛇籠捕魚罪成罰3450元

1名本地船長因去年在限制期內駕駛漁船進入香港南丫島深灣限制地區水域，而船上有人使用蛇籠捕魚，被控違反《野生動物保護條例》及《漁業保護條例》，今日(12日)被東區裁判法院裁定罪名成立，被判罰款3,450元。漁護署指出，署方人員根據線報，調查一宗懷疑去年8月5日約上午2時在上述水域非法使用蛇籠捕魚的案件，其後對該名涉案男船長違反有關條例提出檢控。

署方指，任何人士在本港水域使用船隻捕魚時，其船隻必須已根據《漁業保護條例》登記及按其本地漁船登記證明書上所列出的捕魚方法捕魚。本地漁船登記證明書有關浸籠部分的登記條件指明任何摺疊式浸籠不得以任何方式與另一浸籠連接，或其任何一面伸展後的長度不得超過5米。因此，使用蛇籠捕魚違反登記條件。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬港元及監禁6個月。

此外，位於南丫島深灣的沙灘是本港唯一不時有綠海龜上岸產卵的地點，漁護署規定每年4至10月為限制期，期間禁止任何船隻進入該處。任何人士未經許可進入深灣限制地區，一經定罪，最高可被判罰5萬港元。