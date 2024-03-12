視障人士資訊科技計劃明起接受申請　合資格者可獲資助購買設備

社會福利署明日（13日）起至4月17日開始接受接受合資格人士或機構申請「視障人士資訊科技計劃」。獲批核的機構可獲得資助購買計劃內包含的各類輔助視障人士學習的設備，設備最高上限為每件66,300港元。「個人電腦中央基金」亦會於同期接受合資格人士申請。

「視障人士資訊科技計劃」是為了資助為視障人士提供服務或教育的非牟利及非政府機構及各大專院校配置高效的中文讀屏設備等，為方便視障人士瀏覽互聯網資訊，同時也會協助個別在學習或工作上必須使用高效能資訊科技並有經濟困難的視障人士購買。

成功申請的機構可獲資助購買輔助器材，高效能中文讀屏設備，（上限為每件9,800元）及／或點字顯示器（上限為每件36,000元）、及／或輔助儀器／便攜式儀器（上限為每件66,300元）。

個人申請者若成功申請則可獲高效能中文讀屏設備（上限為9,800元）及／或輔助儀器／便攜式儀器（上限為49,600元）及／或點字顯示器（上限為32,400元）的資助。

合資格的機構可使用指定的表格提出申請。個別申請者須得到提供康復服務的受資助非政府機構、本地大專院校的學生事務處、本地中／小學的校長或勞工處展能就業科提名，並經由提名機構提交指定申請表。所有申請須與所需器材的報價一併遞交。社署已發信邀請相關的機構協助推薦及遞交有關提名。

「個人電腦中央基金」申請者需符合條件才可獲批資助，正接受康復服務機構或勞工處展能就業科所提供的服務並得到該單位的推薦、公開就業遇到困難、提供可行的業務計劃，而該計劃必須使用電腦設備、提供可行的業務計劃，而該計劃必須使用電腦設備、有能力操作電腦以實踐其業務計劃、取得作出推薦的康復服務機構或勞工處同意在申請人獲得資助購買電腦設備後提供輔助和跟進服務。有關申請者需滿足這些條件方可獲批資助。