9人涉2019年7.1港島暴動　4被告今區院開審

2019年7月1日民陣發起港島區遊行，其後多處爆發衝突，最終多人被捕。其中4名男子被落案起訴暴動罪，4人均否認控罪，案件今（12日）於區院開審。據控方指各被告被捕時身上有頭盔、眼罩、及口罩等裝備，有執法人員亦見到部分被告曾以雨傘襲擊人員。

4名被告依次為周子瑋（39歲、項目主任）、戴嘉平（19歲、學生）、戴嘉正（19歲、學生）及袁恩霖（33歲、汽車技工），其中戴嘉平和戴嘉正是孖生兄弟。控罪指，4人於2019年7月1日，在香港演藝道、分域碼頭街、龍匯道及龍合街一帶，連同其他不知名人士參與暴動。

據控方開案陳詞指，當日早上有數百名示威者佔領演藝道與龍匯道交界車道，不斷大叫口號及辱罵執法人員，金屬欄杆被人移除和用膠索帶綁成三角形設路障，部分示威者用閃燈和雷射筆照向人員。人員其後作驅散行動，示威者則向人員投擲物品。4名被告先後於龍匯道一帶被制服，除戴嘉正外，其餘3人身上均有眼罩及口罩等裝備。周子瑋在警誡下稱在場幫助受傷者，手套和眼罩用作保護自己。人員的口供則指見到部分被告曾站於示威者防線前排，其中戴氏兄弟曾分別以雨傘襲擊人員。

案件編號：DCCC 330/2022